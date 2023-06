Le coup de maître de Fergal Harkin

En ce début de mercato estivale, les Rouches sont sur le point d'officialiser leur quatrième recrue... sans avoir dépensé le moindre euro des 4M€ de budget transferts.

On le sait : le Standard dispose d'un budget transfert limité pour ce mercato estival et Fergal Harkin va devoir se montrer inventif pour dénicher la perle rare. Les Rouches ont plus d'un demi-effectif à reconstruire et ce n'est pas avec les 4M€ prévus en budget transferts que la direction va pouvoir se faire plaisir sans regarder le compte en banque.

O'Neill et Price, deux joueurs gratuits au profil intéressant

Comme prévu dans les plans de la direction, c'est très rapidement que le Standard a lancé son mercato estival. Si Carl Hoefkens et Yaya Touré dirigeront le noyau A la saison prochaine, le Matricule 16 n'a pas attendu la moitié du mois de juin pour annoncer ses deux premières recrues : Isaac Price et Aiden O'Neill.

L'Australien et le Nord-Irlandais étant en fin de contrat dans leur club respectif, le Standard n'avait pas déboursé le moindre euro en indemnité pour s'offrir le prometteur médian et l'international australien (3 sélections).

Le dynamiteur Mundle et le chouchou du public, Vanheusden

Il y a deux jours, le RSCL apprenait sur ses réseaux l'arrivée de Romaine Mundle. Formé à Tottenham, le jeune ailier anglais va vivre sa première expérience professionnelle. A la lecture des commentaires sur les réseaux sociaux, les Spurs sont déçus de ne pas voir leur jeune joueur prolonger l'aventure à Londres.

Difficile encore de dire le réel apport du jeune Mundle dans l'effectif de la saison prochaine, mais ce coup lié à la venue de Yaya Touré, qui dirigeait les U16 de Tottenham, ne coûtera rien au Standard. Quelques indemnités de formation à verser à Tottenham, mais voilà une troisième recrue sans avoir touché au budget transferts.

Et ce n'est pas tout : comme révélé ce mercredi, Zinho Vanheusden a passé sa visite médicale à Liège et, si son genou ne s'est pas montré trop endommagé ou sensible, l'ancien capitaine des Rouches va s'engager en prêt.

Fergal Harkin a négocié une option d'achat, le Standard ne doit désormais plus s'entendre qu'avec l'Inter, qui veut satisfaire la volonté du joueur de revenir à Sclessin, sur la valeur de cette option pour officialiser le retour du défenseur. Un quatrième coup pour le Standard, qui ne touche donc toujours pas à ses 4M€.

Un mois presque jour pour jour avant la reprise de la compétition, les Rouches sont loin d'avoir un effectif paré pour leurs objectifs mais se sont déjà bien renfloués, avec les arrivées de deux jeunes joueurs prometteurs, d'un médian international à l'expérience plus développée et de son ancien capitaine, désireux d'enfin lancer sa carrière et heureux de le faire dans son club de cœur. Un début de mercato réussi... bien que cela ne suffise pas pour s'en contenter et espérer jouer les premiers rôles la saison prochaine.