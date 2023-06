Guy Luzon fait sensation avec les U21 d'Israël... dans le même style explosif qu'au Standard

Guy Luzon va vivre le sommet de sa carrière d'entraîneur ce samedi. L'ancien coach du Standard de Liège a emmené les U21 d'Israël en quart de finale de l'Euro.

Qui aurait parié sur un quart de finale Géorgie-Israël dans cet Euro U21 ? Bien peu de monde. La Géorgie a surpris en finissant première de la "poule de la mort" aux dépens des Pays-Bas et de la Belgique, tandis qu'Israël a pris la seconde place de son groupe où évoluait notamment l'Allemagne, éliminée.

Mais côté israélien, il semble se passer quelque chose dans les équipes de jeunes. Il y a 20 jours de cela à peine, l'équipe U20 battait en effet la Corée du Sud à la Coupe du Monde U20, prenant le bronze à la surprise générale au terme d'un parcours ayant vu Israël éliminer le Brésil en quarts de finale.

© photonews

Cinq de ces U20 ont ensuite rejoint Koutaïssi, où était basée l'équipe U21, pour participer à l'Euro sous la houlette de Guy Luzon. Un nom dont les supporters se rappellent bien : en 2013-2014, Luzon emmène le Standard à la seconde place du championnat et marque les esprits.

Pas forcément par son jeu mais par son tempérament : Luzon est explosif, enflammé, parfois excessif. "Il n'a pas changé", nous confirme la presse israélienne à Tbilissi. Très proche de ses joueurs, Luzon veut emmener Israël aux Jeux Olympiques, et cela passera par une victoire en quart dans un stade Boris-Paichadze en feu, et soldout.

Ce serait, et c'est en réalité déjà, le plus haut fait de la carrière de Luzon depuis son départ du Standard. Le natif de Petah Tikva n'a pas connu beaucoup de succès au pays avec, successivement, l'Hapoel Tel-Aviv, le Maccabi Haïfa et le Beitar Jérusalem.

Profitant de la promotion d'Alon Hazan à la tête de l'équipe A d'Israël, Guy Luzon a su faire taire ceux qui voyaient en sa nomination un "piston" (son oncle Avraham Luzon était président de la fédération durant plusieurs années). Son travail est apprécié, même si c'est encore et toujours sur le plan humain qu'il est le plus fort. Peut-il encore surprendre ce samedi ?