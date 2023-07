Inquiétude pour Anderlecht malgré la victoire en amical cet après-midi

Lors de la victoire d'Anderlecht face au FCSB ce samedi après-midi, Brian Riemer a dû déplorer la blessure de Lucas Stassin. Inquiétude pour les Mauves.

Lucas Stassin, buteur lors du premier match amical face à Audenarde et l'un des deux seuls 9 de métier du groupe en attendant des transferts, s'est blessé ce samedi aux Pays-Bas, lors du match de 2 fois 60 minutes contre le FCSB.

La Dernière Heure explique que Stassin aurait senti sa cheville "tourner, mais pas craquer". Il a tout de même quitté ses équipiers après 23 minutes en deuxième mi-temps.

Stassin n'entrait pas dans les plans de Brian Riemer la saison passée, et il y a peu de chances que cela change ; toutefois, une blessure serait un coup dur pour le joueur, qui espère toujours aller chercher du temps de jeu ailleurs, et pour le club qui n'a pour l'instant que deux pointes de métier en attendant l'arrivée de Kasper Dolberg et le retour éventuel d'Islam Slimani.