Miami postule pour Eden Hazard ! Quid de son contrat ?

Après les arrivées de Messi et Busquets, et les discussions avec Jordi Alba et Iniesta, l'Inter Miami se tourne désormais vers Eden Hazard et tente de le persuader de rejoindre l'équipe la saison prochaine, sous la direction de Tata Martino.

Le Diable Rouge, qui avait encore une année de contrat avec le Real Madrid, a résilié son contrat le 3 juin dernier et est actuellement sans club. À l'âge de 32 ans, Hazard n'a pas encore pris de décision définitive concernant son avenir. Bien qu'il ait envisagé de rester à Madrid et de prendre sa retraite après sa carrière internationale, il a choisi de ne pas se précipiter et de profiter de quelques semaines de repos avec sa famille avant de prendre une décision. Jusqu'à présent, le retour en Belgique était une possibilité évoquée, notamment avec le RWD Molenbeek qui vient d'être promu en première division et où son frère Kylian (27 ans) évolue. Cependant, ces dernières semaines, l'intérêt de l'Inter Miami s'est ajouté à la liste des possibilités. Le club américain met tout en œuvre pour construire un projet solide afin de devenir champion de la MLS. Les arrivées de Messi et Busquets reflètent clairement les ambitions du club. Si les négociations avec l'Inter Miami aboutissent, Hazard serait l'un des candidats au statut de "Designated Player", un rôle également attribué à Messi. En quoi cela consiste-t-il ? La règle des "joueurs désignés" permet aux équipes de la ligue nord-américaine de recruter jusqu'à trois joueurs en dehors de leur plafond salarial. Cette règle a été mise en place avant la saison 2007 et permet aux franchises de rivaliser pour attirer des joueurs de renom sur le marché international. Actuellement, des joueurs tels que Carlos Vela, Héctor Herrera, Cucho Hernández, Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi ou Christian Benteke portent le statut de "joueur désigné" (DP). Il y a également deux Espagnols : Carles Gil (depuis 2019) et Riqui Puig cette année. À l'heure actuelle, l'Inter Miami a déjà deux des trois places de "joueurs désignés" occupées par Joseph Martinez et Rodolfo Pizarro, dépassant ainsi le plafond salarial de la ligue (5,2 millions de dollars au total). La troisième place est officieusement réservée à Messi. Si Hazard finit par signer à Miami, deux options s'offriront donc à lui : soit il sera considéré comme un "joueur désigné", ce qui signifierait que Martinez ou Pizarro perdraient ce statut, soit le Belge acceptera un salaire dans les limites fixées par la MLS (maximum de 1,6 million de dollars par an), bien loin des 15 millions qu'il touchait au Real Madrid. Pour l'instant, malgré les efforts de l'Inter Miami pour le convaincre, Eden Hazard n'a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir.