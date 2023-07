Dix jours et puis s'en va pour Sammy Bossut au Club de Bruges ?

Recruté pour palier à la grave blessure de Joe Bursik, Sammy Bossut pourrait déjà quitter le Club de Bruges... à peine une semaine après son arrivée.

Derrière Simon Mignolet, Joe Bursik et Nick Shinton étaient les gardiens remplaçant du Club de Bruges pour cette saison 2023-2024. Il y a une semaine, Bursik était victime d'une déchirure des ligaments croisés à l'entraînement, ne laissant Ronny Deila qu'avec deux portiers à sa disposition.

Pour avoir un troisième gardien et faciliter les séances pendant le stage (les Blauw & Zwart ont rejoint les Pays-Bas ce lundi), le Club a alors annoncé la venue surprise et temporaire de Sammy Bossut. Sauf qu'à l'annonce de la sélection partie en stage, on apprend que le gardien de 37 ans... n'y figure pas. Selon les information d'Het Laatse Nieuws, Bossut serait en réalité en train de négocier avec un autre club, dont l'identité reste à ce jour inconnue.

C'est donc une sélection de 34 joueurs qui restera jusqu'à samedi aux Pays-Bas. Ferran Jutgla poursuit ses soins en Venise du Nord après sa blessure aux abdominaux, tandis que Victor Barbera rejoindra le groupe avec le championnat d'Europe U19 qu'il dispute avec l'Espagne. Dedryck Boyata rejoindra aussi le groupe en cours de stage.

Le noyau du Club de Bruges pour partir en stage

Simon Migolet, Nick Shinton, Kiany Vroman (Club NXT), Axl De Corte (Club NXT), Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Denis Odoi, Jack Hendry, Joel Ordonez, Abakar Sylla, Jorne Spileers, Jano Willems (Club NXT), Bjorn Meijer, Joaquin Seys (Club NXT), Tajon Buchanan, Kyriani Sabbe, Denzel De Roeve (Club NXT), Mats Rits, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Cisse Sandra, Shion Homma, Antonio Nusa, Jessi Da Silva (Club NXT), Hans Vanaken, Kamal Sowah, Michal Skoras, Andreas Skov Olen, Jesse Bisiwu (Club NXT), Igor Thiago, Roman Yaremchuk, Hugo Vetlesen et Romeo Vermant.

Durant son stage, le FC Bruges disputera deux matchs amicaux : mercredi contre Feyenoord et samedi face aux Go Ahead Eagles