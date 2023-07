KDB et Manchester City, pas les seuls : le triplé en Afrique pour l'ex-Carolo Michel Iannacone !

Michel Iannacone continue à vivre un rêve en Egypte. Pour la seconde fois depuis son arrivée en 2019, l'entraîneur des gardiens d'Al-Ahly a réalisé un triplé continental !

C'est un triplé dont on parlera moins que de celui de Manchester City en Europe. Pourtant, après Kevin De Bruyne, un autre belge a réussi quelque chose d'exceptionnel cette saison : le triplé Coupe-Ligue des Champions-championnat.

Michel Iannacone et Al-Ahly ont en effet été sacrés champion d'Egypte le week-end passé, suite à la défaite de Pyramids contre le Ceramica Cléopâtre. Le 43e titre de l'histoire du club, de loin le plus titré du pays mais aussi d'Afrique. Al-Ahly, c'est le Real Madrid d'Afrique, et cela également à l'échelle continentale.

En effet, il y a un mois de cela, Al-Ahly remportait la Ligue des Champions de la CAF face au Wydad Casablanca... de Sven Vandenbroeck, autre belge d'Afrique. Une 11e C1 africaine pour les Aigles, et la troisième en quatre ans pour Michel Iannacone, qui participera donc une nouvelle fois à la Coupe des Confédérations.

L'ancien entraîneur des gardiens du Sporting Charleroi vit un véritable rêve au pied des pyramides, où il signait en 2019 en provenance du modeste AFC Tubize pour rejoindre, à l'époque, le staff de René Weiler. Weiler est parti, Iannacone est resté : depuis, il continue sa véritable moisson de trophées et est devenu l'un des chouchous des supporters.

Avec ce triplé, qui est en réalité... un quadruplé, car Al-Ahly a aussi remporté la Supercoupe cette saison, Michel Iannacone fait partie des Belges les plus titrés à l'étranger, dans l'un des plus grands clubs au monde. Un travail qui mérite d'être souligné !