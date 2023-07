Price intéressant, Mundle déjà décisif : comment se sont comportée les recrues du Standard lors des premiers amicaux ?

Sur les cinq premières recrues du Standard, trois d'entre elles ont déjà reçu leur première titularisation lors des deux rencontres amicales disputées par les Rouches avant de partir en stage.

Le Standard a déjà bien avancé dans son mercato estival et compte cinq recrues : Aiden O'Neill, Romaine Mundle, Isaac Price, Zinho Vanheusden et Hayao Kawabe. Parmi elles, trois ont déjà reçu leur première titularisation avec les Rouches, Kawabe étant arivé trop tard et O'Neill n'étant pas encore prêt physiquement.

Titularisé dans un rôle de numéro 6, Isaac Price a fait bonne impression pour ses deux premières. Le jeune milieu de terrain (19 ans), également capable de jouer un cran plus haut, allie qualités physiques et bon jeu de passes, notamment long. Si on l'attendait dans un rôle plus offensif voir en soutien d'attaque, le Nord-Irlandais redescend souvent proche de la défense pour récupérer et initier les actions offensives.

Face au RWDM, l'ancien d'Everton est apparu un petit peu plus effacé, pas aidé par le scénario de la partie. A ses côtés, Bansé ne doit pas hésiter à se démarquer davantage et demander le ballon, sans quoi une infériorité numérique difficile à gérer se crée au milieu de terrain.

Vanheusden a fait belle impression, Mundle décisif sur son seul bon ballon

L'autre joueur auteur d'une prestation intéressante contre le RWDM, c'est Zinho Vanheusden. Alors que le score n'était que de 0-1 lorsqu'il a quitté la pelouse en même temps que ses dix autres coéquipiers en fin de première période, l'ancien capitaine a fait une belle impression (détaillée ici).

Sur son côté droit, Romaine Mundle a parfois été difficile à joindre, notamment ce samedi, tant le Standard a éprouvé des difficultés à construire le jeu et alerter ses joueurs offensifs. Face au promu, le seul ballon exploitable de l'Anglais de 20 ans amène une belle percée et un penalty, manqué par Renaud Emond. Lorsque le Standard sera mieux rodée tactiquement, l'explosivité de l'ancien de Tottenham fera certainement des dégâts.

Au milieu de terrain, Hakim Sahabo doit encore clairement s'affirmer. Recruté en premier lieu pour le SL16 FC, l'international rwandais doit aussi proposer ses services de manière bien plus évidente. Le jeune joueur (18 ans) n'a pas toujours fait le bon choix et doit encore s'aclimater. Une chose logique pour un nouveau joueur, de cet âge, qui vit sa première expérience à ce niveau.