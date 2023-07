Panique à La Gantoise ? "Les choses risquent de mal tourner..."

La préparation de La Gantoise touche à sa fin. La semaine prochaine, les Buffalos entreront déjà en lice dans le cadre des qualifications pour la Coneference League.

Après la victoire 4-2 en amical face à Zulte Waregem, le coach de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck, a d'abord regretté le manque de renforts actuels.

"C'est le point le plus important pour moi. Nous ne sommes donc pas dans une situation évidente : certaines choses ne peuvent pas se produire en raison de toutes sortes de décisions, car nous devons attendre et voir, mais la semaine prochaine, cela devrait se produire", a déclaré le coach au Nieuwsblad.

La préparation, ainsi que le manque de rythme de certains joueurs, n'a pas eu de quoi rassurer le technicien gantois. "Tout le monde n'est pas déjà au niveau et je suis un peu inquiet à ce sujet", a-t-il lancé. "Peut-être que quelque chose se produira et c'est également nécessaire. Si nous restons aveugles à ce sujet, les choses risquent de mal tourner si vous voulez jouer les deux compétitions européennes, la coupe et le championnat."

"Mon avenir ? J'entame ma dernière année de contrat, je ne le ferai peut-être même pas cette année. En tant qu'entraîneur, on ne sait jamais", a conclu Vanhaezebrouck.