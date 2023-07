🎥 Alexander Blessin fait le show devant ses joueurs et son staff !

Le nouveau coach des Unionistes n'a pas échappé à la tradition.

Le bizutage dans les clubs de football reste bien ancré, les nouveaux doivent en général chanter une chanson au choix, devant leur nouveaux coéquipiers, tradition à laquelle Alexander Blessin n'a pas échappé.

Le nouveau mentor des Unionistes a fait le show et a opté pour "I Want It That Way" des Back Street Boys, reprise en coeur par le reste du groupe. Ambiance !