Des pertes mais aussi de gros investissements pour que Westerlo confirme son statut de révélation de la saison

Une nouvelle saison de Pro League frappe à la porte. Comme à son habitude, Walfoot vous présente les équipes avant le début de la compétition. Au menu aujourd'hui : Westerlo.

La saison passé

Tout comme les saisons précédentes, le promu a à nouveau très bien réussi, avec cette fois Westerlo dans ce rôle. Non seulement les résultats étaient présents, mais aussi la manière : les Campinois ont pratiqué un football combiné généralement frais et soigné. Jonas De Roeck a marqué des points au plus haut niveau.

Tout comme ses hommes forts sur le terrain tels que Maxim De Cuyper, Thomas Van den Keybus et Nene Dorgeles. L'entraîneur de Westerlo avait répété durant la préparation que se sauver était l’objectif principal. Il s'est vite avéré qu'il était autorisé à viser plus haut, même si l’équipe était vulnérable à l'arrière. Les barrages européens ont été atteints, mais Westerlo n'a gagné qu'une seule fois.

Les transferts

Westerlo a embauché plusieurs joueurs la saison dernière et fait face à un problème à cet égard. Nacer Chadli et Nene, entre autres, sont arrivés en prêt. Pour eux, la question est de savoir ce que l'avenir leur réserve. Van den Keybus a été définitivement repris, et cela pourrait également se produire avec Bryan Reynolds. De Cuyper revient au Club de Bruges.

Plusieurs millions seront mis sur la table pour Reynolds, un montant record de 5,5 millions d'euros a été investi pour l'attaquant Matija Frigan. De jeunes talents ont également été recrutés avec Bos (Melbourne), Arthur Piedfort (PSV) et Tuur Rommens (Genk). Joery Dequevy, Tuur Dierckx et Igor Vetokele ont été dit au revoir. Les joueurs prêtés peuvent emboîter le pas.

Préparation

Westerlo a affronté des clubs de niveau similaire pour savoir s'il est prêt pour le début de la nouvelle compétition. Avec plus ou moins de succès. Après un match nul face à Saint-Trond (2-2), les Campinois se sont inclinés face au PEC Zwolle (3-1). Ensuite ils se sont rachetés contre le PAOK Salonique (3-2) et Willem II (2-1).

Perspectives

Westerlo a été une grande révélation la saison dernière et fait face à l'année de la confirmation. Avec le départ de De Cuyper et pour le moment aussi celui de Nene et Chadli, les choses ne vont pas être faciles. Cependant, il y a aussi un changement de politique : moins de joueurs en location seront utilisés, ce qui rendra Westerlo plus fort à long terme.

© photonews

De plus, en 2023, le club est également en mesure financièrement d'augmenter son budget si nécessaire. C'est un défi d'atteindre le même niveau, sans parler de faire un pas supplémentaire en ce sens.