Joey Starr n'a pas laissé trainer son fils

Tout le monde connait Joey Starr, pour ses chansons, ses frasques ou pour son goût vestimentaire discutable. Il va aussi falloir apprendre à connaître son fils.

Matisse Morville, né en 2005, est un gardien de but français qui a été formé à l'AJ Auxerre. Il vient de quitter la Bourgogne pour la Champagne puisqu'il vient de signer au Stade de Reims.

Il y a signé son premier contrat pro et évoluera avec la deuxième équipe du club entraîné par Will Still. LE jeune fils du chanteur est aussi international U18 en France.