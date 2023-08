Un joueur du Standard incertain pour la réception de l'Union, Carl Hoefkens toujours "satisfait" de ce qu'il a vu à Saint-Trond

En conférence de presse, Carl Hoefkens a relativisé la défaite du week-end dernier à Saint-Trond et s'est exprimé avant la réception de l'Union Saint-Gilloise, sa première officielle à Sclessin.

Après sa défaite au Stayen de Saint-Trond lors de la première journée, le Standard reçoit l'Union Saint-Gilloise ce vendredi pour la première de Carl Hoefkens à Sclessin. "Je me réjouis. Je sais que le public va donner de la force aux joueurs et particulièrement de la confiance aux jeunes. Plus de 20.000 abonnements ont été vendus, cela veut dire quelque chose" a déclaré l'entraîneur du Standard en conférence de presse.

"Je suis content de beaucoup de choses observées à Saint-Trond. On n'a pas donné beaucoup d'occasions, c'était un match très serré. C'est une défaite qui a été difficile émotionnellement pour tout le monde : les supporters, le staff et les joueurs. Quand on récupérait le ballon, on le perdait trop rapidement et on ne parvenait pas à créer le danger. Cela devient alors une partie de ping-pong, et je n'aime pas ça" reconnaît Carl Hoefkens.

Absent ce mercredi, Canak espère être rétabli

"On doit jouer tous les matchs, ce choc arrive tôt pour eux également. C'est une équipe avec un très bon esprit, qui a fait beaucoup de bonnes choses récemment. Nous ne jouerons pas sur un terrain synthétique, ce sera à domicile... je suis curieux de voir comment les joueurs vont réagir" a déclaré le T1 du Standard, qui n'a pas pu compter sur Cihan Canak pour la séance de ce mercredi.

"Il a reçu un contact sur la cheville et est au repos. J'espère qu'il pourra s'entraîner demain et être disponible pour vendredi" poursuit Hoefkens, qui tente encore d'inculquer les bases du 4-3-3 à ses joueurs. "On doit trouver la meilleure balance possible. La priorité, ce sont les résultats. Le reste viendra plus tard. Il ne faut pas oublier que la semaine dernière, trois joueurs effectuaient leurs débuts au plus haut niveau" a conclu l'entraîneur du Standard.