Un léger retard physique pour Hayao Kawabe ? Hoefkens parle de l'état de forme du Japonais et glisse un mot sur le cas Philip Zinckernagel

Défait au Stayen le week-end dernier, le Standard reçoit l'Union ce vendredi. L'occasion pour Carl Hoefkens de s'exprimer sur la première prestation de ses recrues et de donner des nouvelles de Hayao Kawabe, qui accuse un léger retard physique.

Après sa défaite à Saint-Trond, le Standard accueille l’Union ce vendredi pour la première officielle de Carl Hoefkens à Sclessin. Au Stayen, les Rouches se sont montrés solides défensivement mais ne sont que trop rarement parvenus à inquiéter la défense trudonnaire.

"On essaie d’avoir la meilleure équipe. Ce n’est pas toujours facile, Kawabe doit jouer et a besoin de plus de minutes. C’est un joueur avec beaucoup de qualités. Il est prêt à commencer les matchs, l’important est là" assure le T1 du Standard.

Arrivé pour le stage aux Pays-Bas et touché aux ischios durant la préparation, le Japonais accuse un léger retard physique. "Il réalise pour le moment le travail que les autres ont fait avant la saison. Il n’a joué qu’un match amical complet, sa préparation n’a pas été simple. Dans sa tête, il est prêt. C’est un bon joueur qui peut vraiment nous apporter quelque chose."

Durant sa conférence de presse, Carl Hoefkens a aussi été questionné sur le cas Philip Zinckernagel, qui a officiellement rejoint le Club de Bruges. "On voulait un prêt, l’Olympiakos voulait le vendre. On n’a pas pu l’acheter, fin de l’histoire. On travaille dur pour trouver les meilleurs joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose. Il n’y a aucun doute, ils vont arriver" a conclu l’entraîneur du Standard.