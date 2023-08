(Exclusif) Victor Boniface frappe déjà fort : "L'échec avec l'Union ? Je ne dois plus y penser"

Victor Boniface a marqué les esprits dès ses débuts au Bayer Leverkusen - et un doublé contre West Ham. Le Nigérian nous a accordé quelques mots après le match.

Vendredi dernier, Victor Boniface, fraîchement débarqué de l'Union Saint-Gilloise, était titulaire avec le Bayer Leverkusen face à West Ham United. Contre le vainqueur de la dernière Europa League, le Nigérian a régalé, inscrivant un doublé et confirmant aux dirigeants du Bayer qu'ils avaient fait le bon choix.

Boniface, de son côté, s'éclate déjà après avoir frôlé le titre du côté de l'Union Saint-Gilloise. "Je suis encore plus motivé par cet échec, c'est sûr. C'était une énorme déception, pour moi et pour l'équipe, c'est sûr", reconnaît l'ex-Unioniste à notre micro. "Mais c'est le foot, tout peut arriver. Je me concentre sur l'avenir maintenant, le passé ne reviendra plus...".

À 22 ans, Victor Boniface espère désormais faire partie de ces nombreux Nigérians à avoir pu lancer leur carrière en Belgique, avec un exemple évident : Victor Osimhen. Même nom, même nationalité, même poste... "Bien sûr que c'est un exemple ! Pour beaucoup d'attaquants nigérians, c'est un modèle. Et surtout, c'est un mec bien", explique Boniface. "J'apprends beaucoup de lui".