Le superbe coup de ce club belge, qui va attirer un gardien de Chelsea !

Il ne manquait plus grand-chose pour que le gardien Gabriel Slonina (19 ans) ne débarque en Belgique. Eupen était en effet très proche de conclure l'accord avec Chelsea depuis plusieurs jours.

Fabrizio Romano publie ce jeudi une update qui aura sans doute de quoi réjouir les fans des Pandas : les deux clubs se seraient accordés autour d'un prêt d'une saison. Slonina est désormais attendu en Belgique.

Eupen accueillerait là un jeune gardien prometteur, sélectionné avec les A des Etats-Unis et comptant déjà 43 apparitions en MLS. Une belle pioche en perspective !

Understand Belgian side KAS Eupen and Chelsea have now sealed the agreement for Gabriel Slonina to join on loan until June 2024 🔵🇧🇪🇺🇸



Slonina will travel to Belgium soon to complete his loan move. pic.twitter.com/hVbIshnCsb