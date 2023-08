Voici pourrquoi Genk doit craindre Demirspor

Le KRC Genk joue jeudi contre Demirspor en Conference Leaguee. Fuat Capa se méfie. L'entraîneur turco-belge sait que Demirspor ne sera pas un oiseau pour le chat.

"Cette équipe a peu de points faibles", a déclaré Capa à Het Belang Van Limburg. "Ils sont assez stables et ont beaucoup d'expérience, surtout au milieu de terrain. Stambouli (ex-Schalke, PSG et Tottenham), Belhanda (ex-Kiev et Galatasaray) et Emre Akbaba (ex-Galatasaray) ont une belle carrière derrière eux.

En outre, le KRC Genk doit se méfier des contre-attaques. "Les ailiers que sont Sari et Akintola sont également très dangereux en contre-attaque. Il ne faut pas non plus oublier Nani (ex-Manchester United), qui jusqu'à présent jouait principalement comme remplaçant. Mais ne vous méprenez pas sur ces grands noms. Demirspor n'est pas qu'un défilé de stars, ils forment une unité soudée".

Capa ne considère donc pas le KRC Genk comme étant l'équipe favorite de ce duel. Pour lui, c'est du 50-50. Et cette fois, les Limbourgeois ne pourront pas se louper : si élimination il y a, elle sera définitive.