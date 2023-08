Jérémy Doku a été présenté à Manchester City : "Un futur ailier de classe mondiale"

C'est officiel, Jérémy Doku est le nouveau renfort de Manchester City. Le Diable Rouge a livré ses premiers mots pour les Skyblues et a été décrit très élogieusement par son nouveau directeur technique, Txiki Begiristain.

C'est maintenant officiel, Jérémy Doku est la troisième recrue estivale de Manchester City. Présenté ce jeudi, le Diable Rouge a livré ses premiers mots pour les réseaux sociaux du club champion d'Europe la saison dernière. Le nouveau numéro 11 de Manchester City a vu son arrivée facilitée par un certain Kevin De Bruyne.

"Bien sûr, je le connais bien. Il est le capitaine, donc dès qu'il a entendu les premières rumeurs, il m'a envoyé un message pour me demander si j'avais des questions. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il était là pour moi. J'ai été très heureux de lire ça et cela a facilité les choses. Mais j'avais déjà entendu que tout le monde dans le groupe était très sympa. Je suis très heureux d'être ici, très excité. Je ne peux pas attendre que ça commence."

L'arrivée de Jérémy Doku à Manchester City, la troisième du club cet été après Josko Gvardiol et Mateo Kovacic, a aussi été commentée par le directeur technique des Skyblues, Txiki Begiristain.

"C'est un jeune joueur très excitant et je suis ravi qu'il nous rejoigne. En termes de qualités, il a tout ce dont un ailier a besoin. Il a une vitesse incroyable et il est exceptionnel dans les situations de 1 contre 1. Je pense vraiment qu'avec le travail de Pep Guardiola et du reste du staff, on va le voir se développer en un attaquant de classe mondiale." On se réjouit de le voir.