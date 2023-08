"L'Union n'a pas dominé le match"

Malgré plusieurs occasions et une égalisation refusée par le VAR en première mi-temps, Lugano s'est incliné ce jeudi face à l'Union Saint-Gilloise ce jeudi soir (2-0). Mattia Croci-Torti considère que les deux équipes ont fait jeu égal.

"Nous avons perdu 2-0, mais nous avons joué un bon match", a déclaré le coach de Lugano, Mattia Croci-Torti, après la défaite face à l'Union. "Nous avons eu 60 % de possession de balle. Nous sommes venus ici pour jouer avec courage. Nous avons eu 7 tirs (cadrés). Ce qui prouve que ce qui a manqué aujourd'hui, c'était l'efficacité dans les derniers mètres. L'Union a marqué aux bons moments. Nous n'avons rien perdu aujourd'hui. Il reste 90 minutes."

"C'est sûr que nous pourrions changer quelque chose par rapport à aujourd'hui. Nous allons devoir analyser ce match pour savoir comment mettre en difficulté l'adversaire et remonter deux buts. Nous n'avons pas joué en ayant peur. Nous avons eu plusieurs grosses occasions."

Lugano a même cru égaliser en première mi-temps, mais le VAR est intervenu et a signalé une faute de main. "Si le match aurait pu être différent si ce but avait été accordé ? C'est sûr que cela aurait changé, après 35 minutes de jeu. Nous avons trouvé des bonnes solutions aujourd'hui après 10 minutes (et le but de l'Union). Je ne pense pas que l'Union ait dominé le match. C'était un bon match de la part des deux équipes. Nous devons être confiants pour le match de jeudi prochain."