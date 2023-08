Les Canaris ne chantent plus

Belle surprise des premières journées, STVV s'est incliné sur sa pelouse contre un Cercle de Bruges qui n'a pas volé ses trois points.

Le Cercle de Bruges et STVV sont deux équipes qui devraient lutter pour autre chose que contre la relégation. Les Canaris avaient 7 points avant la rencontre, les coéquipiers de Siquet.

Et dans ce duel du futur ventre mou du classement, ce sont les Brugeois du Cercle qui se sont imposés sur le score de 0-2, deux buts qui ont été marqués en quelques minutes en seconde période. Le premier par Somers (64') et le second par Denkey (67').

Au classement, le Cercle entre donc dans un top 6 tronqué par les matches reportés en ce début de saison. STVV fait du surplace.