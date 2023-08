Quels Espoirs avec Gill Swerts ? Tout n'est pas totalement à refaire pour les Diablotins

Gill Swerts est le nouveau sélectionneur des Espoirs. Un choix surprenant, mais pas bête de la part de l'Union Belge ; reste à voir quel noyau alignera le successeur de Jacky Mathijssen.

Tout le monde rêvait de Thomas Vermaelen : il a finalement pris la tête... des U20, une catégorie presque fantôme, et est devenu l'adjoint de Pocognoli en U18. Probablement le temps de faire ses armes. Et le choix pour le successeur de Jacky Mathijssen s'est donc porté sur Gill Swerts.

Pas le choix du clinquant, mais d'une certaine forme d'expérience : voilà plusieurs années déjà que Swerts travaille avec les jeunes de l'Antwerp, des U18 aux U23. Il y a connu des joueurs qu'il pourrait bien retrouver avec les Espoirs belges, et sait comment s'adresser à cette génération ; qui plus est, la carrière de Swerts, bien qu'un peu oubliée en Wallonie, lui a valu 17 caps grâce à des saisons très honnêtes en Eredivisie.

Quels U21 pour Swerts ?

Cette semaine, dans l'ombre de l'annonce de Tedesco, Swerts va donc révéler son premier groupe pour les qualifications de l'Euro 2025. Il aura peu de temps pour y penser, et on peut donc douter de véritables surprises ; le groupe de Jacky Mathijssen pourrait bien rester une base de travail.

Au niveau des gardiens, Maarten Vandevoordt comme Senne Lammens peuvent toujours en être ; sauf sélection surprise du Genkois, ils continueront en U21. Kjell Peersman (Jong PSV) ou encore le méconnu Jelle Van Neck (gardien de l'OM en Youth League) sont des pistes pour le n°3.

Une défense remaniée

Partant du principe que Zeno Debast et Ameen Al-Dakhil devraient réintégrer les A, Koni De Winter est le seul patron des U21 qui semble encore parti pour au moins quelques sélections en Espoirs. Zeno Van Den Bosch, titulaire à l'Antwerp et que Swerts connaît bien, devrait en être, tout comme Jorne Spileers.

Patris et Pletinckx sont de 2001 et quittent donc le groupe ; Fedde Leysen, Christian Raavych mais aussi Martin Wasinski sont candidats à leur place. Les latéraux Ignace Van der Brempt et Hugo Siquet sont encore sélectionnables (au contraire de Maxim De Cuyper) mais Killian Sardella paraît un choix évident vu son début de saison. Enfin, reste à voir si Kyriani Sabbe peut faire le grand saut à 18 ans.

Beaucoup de changements au milieu ?

Mandela Keita, Eliot Matazo et le capitaine Aster Vranckx peuvent toujours être repris, mais ce dernier pourrait être en A au vu des absences et méformes. Reste à voir si Arthur Vermeeren deviendra la plaque tournante des U21 ou passera en A ; notre intuition penche pour la seconde option.

Le retour surprise, cela peut être Pierre Dwomoh, que Gill Swerts connaît bien depuis son passage à l'Antwerp. Arne Engels peut être un vrai patron de cette génération de U21, si Tedesco ne surprend pas en l'appelant en A. Enfin, le début de saison de Mathias Delorge (STVV) peut lui valoir d'être appelé, car Swerts connaît probablement mieux les jeunes de D1A que de l'étranger...

Ailiers/milieux créatifs

Exit Ramazani, Vertessen, Balikwisha, De Ketelaere et Bakayoko, pour questions d'âge ou de présence en A. Ca fait du monde à remplacer. Luca Oyen est une certitude, tout comme Malick Fofana (Gand) et probablement Mika Godts. Ayanda Sishuba, phénomène du Racing Lens, pourrait être un choix intéressant.

© photonews

En Pro League, les performances de Jarne Steuckers peuvent lui valoir un appel, alors que Cihan Canak pourrait souffrir de l'état du Standard mais reste un profil intéressant, tout comme Mario Stroeykens. Quoi qu'il en soit : ce sera jeune, très jeune.

Attaquants

Plus d'Openda, naturellement, mais pas non plus de Descotte blessé. Un nom semble évident : Lucas Stassin, qui peut devenir le goalgetter de cette génération. Roméo Vermant n'a pas beaucoup joué mais est très coté et devrait être appelé.

Luca Monticelli épate en Futures avec le RSCA mais est encore un peu tendre. Sekou Diawara, qui performe avec la Primavera de l'Udinese, est un nom plus plausible. Mais le premier groupe de Gill Swerts ne devrait pas comporter énormément de 9...

Les 23 potentiels de Gill Swerts :

Vandevoordt - Lammens - Peersman / De Winter - Van den Bosch - Spileers - Leyse - Van der Brempt - Siquet - Sardella - Sabbe / Keita - Engels - Delorge - Dwomoh - Matazo / Oyen - Fofana - Godts - Sishuba - Steuckers / Stassin - Vermant