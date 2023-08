Analyse Trop fort, trop important : pourquoi Fredberg va devoir avoir une discussion avec Jan Vertonghen concernant son avenir

Et si on parlait de Jan Vertonghen ? Tout le monde ne parle que de Théo Leoni ces dernières semaines, mais le Mauve le plus régulier, c'est bien le capitaine, qui entre dans sa dernière année de contrat...

Jan Vertonghen l'a déjà dit à plusieurs reprises : "Anderlecht sera mon dernier club". Et au terme de la saison 2023-2024, le capitaine du RSC Anderlecht sera en fin de contrat. Mais on doute fort que cela signifie la fin de sa carrière, car Vertonghen est devenu le pilier autour duquel le renouveau du Sporting s'est construit. Jesper Fredberg a eu bien d'autres choses à faire cet été que de penser à une prolongation de contrat de Jan Vertonghen, qui n'est bien sûr pas urgente. Le joueur lui-même n'y pensait pas forcément et voulait avant tout prendre du plaisir, voir quel serait son niveau. © photonews La réponse est claire : son niveau est très élevé. Pas une seule fois, Jan Vertonghen n'a obtenu une note moyenne en-dessous de 7 cette saison dans les journaux. Chaque week-end, il répond présent. "Il m'impressionne vraiment", reconnaît Maxime Dupé. "Il joue son match, mais dirige aussi les jeunes, communique avec l'arbitre...". Le portier français le résume parfaitement : Vertonghen est un vrai patron. Et grâce aux arrivées de Rits et Delaney, il peut enfin se concentrer sur sa défense. On le voit déjà bien : si Debast, Sardella et N'diaye progressent tant, c'est aussi parce que "Sterke Jan" ne laisse rien passer. Si son corps tient, il peut encore jouer des années Pour couronner le tout, ce rôle de leader, il le joue aussi en sélection : l'homme aux 148 caps (un record) sera présent dans la sélection de Domenico Tedesco ce vendredi, et devrait atteindre les 150 caps contre l'Estonie le 12 septembre. Peu importe le talent qui arrive, Vertonghen est trop bon pour qu'on s'en passe. Mais qu'en sera-t-il après cette saison ? Si son corps tient, Jan Vertonghen semble capable d'encore jouer des années. À moins qu'il ne souhaite lui-même arrêter pour prendre une retraite bien méritée et penser à l'après, il peut s'attendre à ce que Jesper Fredberg en discute tôt ou tard...