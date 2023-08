Et si tout changeait désormais pour Johan Bakayoko ?

Parmi les prétendants s'étant manifestés, on retrouve Liverpool, Naples, Brentford et Burnley. Du beau monde. Sauf que, à quelques jours de la fin du mercato, Bakayoko est toujours un joueur du PSV. Il est fort probable qu'il reste cet été.

Une situation qui s'explique par les finances du club néerlandais sur ce mercato : obligés d'enregistrer un départ sortant, les Néerlandais ne peuvent pas encore se trouver un remplaçant en cas de départ de Bakayoko.

Cela pourrait bien changer ! En effet, Nottingham Forest serait, selon Fabrizio Romano, en assez bonne voie pour recruter Ibrahima Sangaré. En cas de départ du milieu de terrain ivoirien, le PSV aurait les moyens nécessaires pour faire revenir Hirving Lozano, ouvrant par la même occasion la porte à un départ de Bakayoko.

La fin de mercato du PSV pourrait donc se décanter, et créer un effet domino...impliquant le Diable Rouge.

Nottingham Forest are pushing in talks with PSV Eindhoven for Ibrahima Sangaré. Negotiations ongoing today in London 🚨🔴🌳 #NFFC



Sangaré out and Lozano in could be key part of the domino for Johan Bakayoko to leave PSV. pic.twitter.com/miNSMBhphw