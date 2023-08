Le transfert "le plus cher du football belge" au RWDM est-il... illégal ? Textor fait polémique

John Textor a-t-il été trop loin en transférant Ernest Nuamah à l'Olympique Lyonnais via le RWDM pour contourner la surveillance de la DNCG en France ? Au Danemark, le vrai-faux transfert fait polémique.

Ce mercredi, nous vous expliquions que le RWDM s'apprêtait... à battre le record pour un transfert entrant en D1 belge. Et pour cause : via Eagle Football, sa société propriétaire entre autres du RWDM et de l'OL, John Textor allait acheter le grand talent ghanéen Ernest Nuamah à Nordsjaelland, au Danemark, et l'envoyer immédiatement à Lyon en prêt avec option d'achat obligatoire.

Bref : une transaction poche gauche - poche droite, afin de contourner les sanctions de la DNCG (Direction Nationale de Contrôle de Gestion) qui surveille l'Olympique Lyonnais de près - une situation prédatant l'arrivée de Textor - et qui interdit les Gones de dépenser plus de 23 millions d'euros cet été.

Si le procédé paraît fumeux, il n'est en réalité pas neuf. Beaucoup ont comparé cela au fonctionnement des galaxies tels que le City Group et Red Bull, qui achètent souvent des joueurs pour les prêter dans des clubs satellites - mais cela n'a naturellement rien à voir : le City Group achète de jeunes joueurs via Manchester City (par exemple) et les envoie faire leurs armes dans de plus petits clubs issus de sa galaxie, avant d'éventuellement les intégrer à l'équipe A ou de les revendre, ce qui n'est pas illégal.

Ici, c'est l'inverse : le RWDM "achète" un joueur uniquement pour contourner une sanction mise en place à l'encontre de l'OL. Une pratique qui s'apparente à ce que la FIFA considère comme un "transfert-relais", et qui est ouvertement décrit comme interdit dans le point 5bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs :

1. Aucun club ou joueur ne peut être impliqué dans un transfert-relais.

2. À moins que le contraire puisse être établi, si deux transferts consécutifs – nationaux ou internationaux – d’un même joueur interviennent en l’espace de seize semaines, alors les parties impliquées dans ces deux transferts (clubs et joueur) seront présumées avoir pris part à un transfert-relais.

On ne voit pas comment John Textor peut prétendre échapper à la qualification de transfert-relais dans le dossier concernant Ernest Nuamah. Et au Danemark, on en parle déjà, car Nordsjaelland aurait apparemment, selon Ekstrabladet, déjà touché l'intégralité des 26 (et pas 30 comme nous l'annoncions) millions d'euros de la transaction, ce qui est rarissime dans ce genre de dossier qui se règle par paiements échelonnés.

Si une enquête est ouverte et que Lyon et/ou le RWDM sont reconnus coupables d'avoir enfreint la législation de la FIFA concernant les transferts relais, ils risquent d'être sanctionnés par la Commission de Discipline. Affaire à suivre...