Cihan Canak de retour aux affaires avec le Standard : "Ça m'a remis les pieds sur terre"

Le joueur de 18 ans fêtait sa première titularisation de la saison ce samedi soir. Un retour aux affaires encourageant après un début de saison difficile mentalement.

Troisième partage de la saison déjà pour le Standard, contre le RWDM. Suite au départ surprise d'Aron Donnum, Cihan Canak était titulaire sur le flanc gauche, et a plutôt joué un bon match.

"Je pense qu'on a livré une bonne prestation. On commence à montrer qui on est. Même si on n'a pas su marquer ce deuxième but, il y avait de l'envie. Il y a beaucoup de différences entre le premier match et celui de ce soir."

De l'envie, de la pression - surtout en première mi-temps -, mais encore trop d'imprécisions dans le dernier geste. "On a mouillé le maillot comme les supporters le veulent, comme on doit le faire pour le Standard. On s'est créés beaucoup d'occasions, on est sur le bon chemin."

"Je n'avais pratiquement pas joué depuis quatre matchs, cela m'a remis les pieds sur terre. L'entraîneur m'a demandé de jouer simplement, de ne pas perdre de ballons et d'être intelligent. Il y avait un petit peu de pression car je remplaçais le capitaine, qui livrait de bonnes prestations, mais je n'étais pas inquiet."

© photonews

"J'ai beaucoup parlé avec ma famille et le staff. Tous les jours, je m'entraînais plus pour revenir dans l'équipe. Je me suis mis à fond pour montrer au coach qu'il pouvait compter sur moi, que je pouvais avoir ma place."

En Belgique, le mercato se terminera ce mercredi. Le Standard espère encore signer deux ou trois renforts, pour augmenter l'expérience de l'équipe. "Je pense qu'on a les joueurs. Il nous manque de l'expérience, on est beaucoup de jeunes. Si on nous encadre avec deux, trois ou quatre joueurs d'expérience, tout peut changer. On a beaucoup de qualité dans le groupe."

Cette semaine était importante pour Cihan Canak. Sélectionné avec les U19 de la Belgique, le joueur de 18 ans a finalement opté pour la Turquie.

"C'était juste le choix du cœur. J'ai joué avec la Belgique, avec la Turquie, et je me voyais mieux porter le maillot de la Turquie. Normalement, je vais jouer l'Euro avec les U21. J'ai eu des contacts avec des membres de la fédération, ils m'ont montré de l'intérêt et un projet, même si ce n'est pas encore pour tout de suite. C'est ce qui m'a convaincu" a conclu Cihan Canak.