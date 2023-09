🎥 "C'est plus rien pour lui" : quand les Diables chambrent Carrasco, qui a signé en Arabie Saoudite

Yannick Carrasco a loupé le début du rassemblement des Diables Rouges. Lundi, il négociait son contrat avec le richissime club saoudien d'Al-Shabab.

Absent de l'entraînement de ce mardi, Carrasco est arrivé en fin de journée à Tubize. Le désormais joueur d'Al-Shabab a été accueilli par Amadou Onana et Jérémy Doku. Un grand gâteau a été présenté à Carrasco pour son anniversaire.

En Arabie Saoudite, Carrasco gagnera 13 millions d'euros par an. Un contrat juteux, à propos duquel Doku n'a pas manqué de plaisanter. "C'est quelle marque ça ?", a demandé le joueur de Manchester City à Carrasco sur son sac. "Oh non, attention ! C'est plus rien pour lui", ajoutera Doku lorsque Carrasco laissera tomber son sac par terre.