John Textor pourrait prendre une décision très surprenante !

John Textor, président et propriétaire du RWDM, est occupé sur un chantier d'envergure à l'Olympique Lyonnais. L'homme d'affaires américain doit trouver un nouveau coach à la tête des Gones.

Gennaro Gattuso, qui a donné son accord, est vu comme le prétendant principal à la tête de l'Olympique Lyonnais. Il revient à Textor la décision finale. Selon les informations de L'Equipe, l'Américain explorerait de nouvelles pistes et aurait désormais un certain Frank Lampard dans le viseur. Cela est confirmé par The Athletic.

De son côté, le journal français Le Progrès explique que le trio intérimaire composé de Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson pourrait finalement rester plus longtemps que prévu. Les joueurs auraient été satisfaits de la séance d'entraînement. "La précipitation n'est pas conseillée", informe en tout cas Le Progrès.