Castro-Montes à l'Union, signé Bayat ? "Il a très bien fait son boulot"

Alessio Castro-Montes a quitté La Gantoise pour l'Union Saint-Gilloise dans les dernières coudées du mercato. Un transfert que Mogi Bayat a aidé à finaliser.

Le transfert d'Alessio Castro-Montes vers l'Union Saint-Gilloise a été rendu assez difficile par La Gantoise, et Michel Louwagie y a joué un rôle. "Tout le monde sait qu'il peut être dur en affaires. On a vu comment Brecht Dejaegere et Nana Asare ont été expulsés du noyau quand ils ont demandé un transfert", se rappelle le nouveau latéral unioniste dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"S'ils ont même mis de côté Brecht, qui était un joueur bien plus important que moi, je n'étais pas surpris d'être envoyé moi-même dans le noyau B", reconnaît Castro-Montes. "J'ai réalisé à quel point le monde du football était dur, surtout quand il s'agit d'argent".

Le "bon boulot" de Mogi Bayat

Mais le dossier s'est finalement décanté, grâce, notamment, à l'intervention d'un spécialiste : Mogi Bayat. "On dit partout que j'ai paniqué et demandé l'aide de Mogi Bayat pour trouver une solution. Je crois plutôt que Louwagie a paniqué le premier parce qu'il n'y avait pas encore d'offre", explique l'Unioniste.

"Tout le monde sait que Mogi est fort quand il s'agit de forcer quelque chose. Et il a bien fait son boulot", résume Alessio Castro-Montes. "Il a obtenu les meilleures conditions pour l'Union, Gand et moi".