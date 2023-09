Le Club de Bruges bientôt plus riche de 96 millions?

La ligue belge est connue pour être une ligue de formation. De nombreux jeunes joueurs y font leurs débuts avant de passer à une compétition de plus grande envergure. Cela signifie que les clubs belges reçoivent également beaucoup d'argent. Et pour le Club Bruges, un jackpot pourrait être en vue.

Ces dernières années, le Club Bruges a déjà pu vendre plusieurs jeunes talents pour des sommes importantes. Des joueurs tels qu'Abakar Sylla, Charles De Ketelaere et Odilon Kossounou ont rapporté beaucoup d'argent. À l'avenir, le Club Bruges peut espérer encore plus d'argent.

L'agence de statistiques CIES a en effet calculé les valeurs marchandes des joueurs de la Jupiler Pro League, en se concentrant plus particulièrement sur les jeunes talents de notre championnat. Selon ce calcul, le Club Bruges détient la plus grande réserve d'argent. Le top trois Selon le CIES, Antonio Nusa sera celui qui rapportera le plus d'argent à l'avenir et sa valeur actuelle est de 24,7 millions d'euros. Le prodige norvégien est suivi par Bilal El Khannouss (KRC Genk, 22,9 millions) et Andreas Skov Olsen (Club Brugge, 22,1 millions).

Dans le top dix, nous retrouvons également Maarten Vandevoordt (KRC Genk), Zeno Debast (RSC Anderlecht), Raphael Onyedika (Club), Joseph Paintsil (KRC Genk), Gift Orban (KAA Gand), Hugo Vetlesen (Club) et Björn Meijer (Club). Le Club Bruges compte ainsi cinq joueurs parmi les dix premiers, pour une valeur totale de marché de 96,5 millions d'euros.