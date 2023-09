Officiel : Anderlecht annonce une prolongation très attendue

Le RSC Anderlecht a annoncé ce jeudi soir la prolongation du contrat de son numéro 10, Yari Verschaeren.

Verschaeren a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec le RSCA.

Une marque de confiance du club envers le joueur, qui se remet encore d'une très grave blessure et ne devrait pas rejouer avant le courant de l'année 2024.

"Nous sommes ravis que Yari reste avec nous. Il a eu un impact crucial sur l'équipe l’an dernier, jusqu'à sa malheureuse blessure au printemps. Nous estimions qu'il était important de lui montrer notre foi et notre confiance, et nous avons donc assez vite commencé à parler de l'avenir avec lui", a décaré Jesper Fredberg, CEO Sports du RSCA.

"J'ai toujours aimé être ici, le RSCA est le club qu'il me faut et j'ai l'impression de ne pas encore en avoir fait le tour. Je suis aussi heureux du respect et de la confiance que j'ai ressentis de la part de la direction, ce qui me donne une motivation supplémentaire pour donner encore plus à ce club", a réagi Verschaeren.