Anderlecht a mis Brian Riemer... sous pression en le prolongeant jusqu'en 2026

C'est LA surprise de ce week-end : pour ses 45 ans, Brian Riemer a reçu un beau cadeau d'anniversaire, à savoir un nouveau contrat jusqu'en 2026. Drôle de message de la part du RSC Anderlecht.

Brian Riemer est depuis ce vendredi 19h l'entraîneur de notre championnat avec le plus de pression sur les épaules. Rien que ça. Au statut toujours particulier de coach du club le plus titré de Belgique, Riemer s'est vu ajouter le mercato le plus ambitieux de l'été, une nécessité de résultats (les Playoffs seront un minimum), et donc une prolongation de contrat pour le moins surprenante.

Le timing de cette prolongation laisse songeur. Au-delà de la date, qui correspond à l'anniversaire du souriant danois (45 ans), c'est le message envoyé aux supporters qui surprend. Depuis plusieurs semaines, Brian Riemer souffle le chaud et le froid. Excellent formateur et psychologue, il ne propose pas un jeu en adéquation avec ses promesses.

© photonews

Les résultats sont là, mais le jeu est désespérément absent, et ce alors que la qualité du noyau, même sans les renforts de dernière minute, permettait certainement mieux. Riemer le sait : il doit trouver la formule. "Chaque semaine, il y a des absents. Depuis le début. C'est difficile de travailler précisément ce que je souhaite à l'entraînement", pointait-il ce vendredi en conférence de presse.

Il n'a pas tort, surtout au vu des arrivées très nombreuses cet été, qui doivent faciliter sa tâche à moyen et long terme, mais la compliquent inévitablement à très court terme car les recrues doivent s'intégrer. "Quelle est la meilleure formule pour notre jeu ? Augustinsson ou N'diaye à gauche, Sardella ou Patris à droite, Thorgan en 10 ou sur l'aile ? Ce sont les questions auxquelles je dois répondre, c'est mon job", expliquait Brian Riemer.

Anderlecht croit en Brian Riemer

Jusqu'à la dernière minute du mercato, le coach du RSCA n'avait pas toutes les cartes en mains pour répondre à ces questions. C'est désormais le cas : en faisant abstraction du cas Schmeichel, il a tous les ingrédients. Mais le prolonger jusqu'en 2026 avant même qu'il ait pu être jugé sur pièces est étonnant.

© photonews

Car s'il est vrai que la précipitation ne devrait pas être de mise pour juger négativement Riemer, qui a l'air de rien obtenu des résultats jusqu'ici et va seulement pouvoir entamer son travail de fond, Anderlecht semble se précipiter dans l'autre sens. Prolonger Brian Riemer avant qu'il ait prouvé être à la hauteur, c'est mettre la charrue avant les boeufs.

Le message est donc clair : le RSCA croit en son entraîneur - ou en Jesper Fredberg, sorte d'éminence grise dont l'ombre plane toujours sur Riemer. Que cette prolongation soit officielle indépendamment de celle de Fredberg, et même avant, est peut-être aussi une réponse aux accusations de certains médias qui ont écrit noir sur blanc que le CEO Sports prenait lui-même certaines décisions plutôt que son T1.

Passons même outre le fait que cette prolongation, si les choses tournent mal, pourraient coûter cher à Anderlecht en cas de licenciement de Riemer (on ignore si des clauses ont été incluses dans ce cas de figure). Les supporters d'Anderlecht vont vouloir la preuve rapide qu'elle était un choix justifié, et pas un "cadeau" fait à celui qui va devoir affirmer qu'il est plus qu'un "super-T2"...