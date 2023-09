Remontada incroyable de Genk dans le derby du Limbourg !

Genk recevait Saint-Trond ce dimanche après-midi. Le fameux derby du Limbourg aura assurément tenu toutes ses promesses.

Ce derby du Limbourg-là restera dans les annales. Pour ses enjeux, ses évènements, et son dénouement. Face au STVV, Genk a arraché un point qui semblait inespéré.

Après 30 premières minutes vierges, c'est le STVV qui surprend tout le monde. Koita, qui avait expliqué recemment que Genk le voulait cet été, sort de sa boîte et trompe Vandevoordt (0-1, 31e). Genk est sonné, et se prend un second coup sur la tête dans la foulée. Koita, encore lui, récupère un coup franc mal dégagé et double la mise (0-2, 36e). Le match prend des allures totalmement folles lorsque le même Koita fait 0-3 moins d'une minute plus tard. Toute la Cegeka Arena est abasourdie.

© photonews

Commence alors l'opération remontada du côté de Genk. El Khannouss fait 1-3 et redonne espoir aux siens (58e). L'espoir d'un exploit se rapproche lorsqu'Arokodare, après vérification du VAR, trompe Suzuki et fait 2-3 (71e).

Cette rencontre totamement folle devait avoir un dénouement à sa hauteur. Suzuki, jusqu'ici irréprochable, craquera en fin de match et sur une frappe peu dangereuse de Paintsil, laissera le ballon rentrer dans le but (3-3, 86e).

Les hommes de Wouer Vrancken reviennent de loin et sauvent un point à l'arrière-goût de victoire.