Edward Still n'est plus l'entraîneur de Courtrai : les chiffres d'une situation alarmante

C'est désormais officiel depuis ce lundi : Edward Still n'est plus l'entraîneur de Courtrai. Le coach de 32 ans n'aura pas survécu au début de saison catastrophique des Kerels.

Arrivé début juillet après avoir sauvé Eupen de justesse de la relégation, Edward Still a réalisé des résultats tout sauf encourageants : 6 défaites et 2 nuls en 8 matchs. Avec une moyenne de...0,25 point pris par match.

Débarqué dans une équipe mal en point et au statut incertain - Courtrai a vu son rachat être annulé au début de l'été -, Still avait été maintenu par sa direction, qui croyait en son jeune âge et les promesses de rendre son effectif meilleur.

Désormais, Still, mais aussi son T2 et l'analyste vidéo se sont vus indiquer la sortie. Joseph Akpala dirigera l'équipe en tant qu'intérimaire.

Courtrai devra trouver un nouvel entraîneur. Une situation récurrente : c'est la 5e fois en 15 mois que Courtrai en arrive à un tel point. Le Nieuwsblad dresse une liste de potentiels successeurs, avec notamment Glen De Boeck, Besnik Hasi, et Mbaye Leye.