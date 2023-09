La Pro League (et Nils Van Branteghem) sabotent le derby de la Zwanze : honte à eux

Cette semaine, trois gros matchs reportés sont au programme. Un seul d'entre eux aura lieu à 18h30, évidemment...

"Si ça avait été un derby des Flandres, un La Gantoise-Bruges, on ne le mettait jamais à 18h30". Ces mots sont ceux de Philippe Albert, qu'on ne présente plus, sur le plateau de La Tribune la semaine passée. Et il n'y a qu'à regarder l'horaire des autres matchs d'alignement de la 5e journée, cette semaine, pour être d'accord.

En effet, ce ne sont pas des derbies mais bien des chocs 100% flamands au programme ce mercredi et ce jeudi : Antwerp - La Gantoise et Club de Bruges - Genk. À quelle heure sont-ils programmés? À 20h45, bien sûr.

On nous taxera de faire du communautaire là où il y a du pratique : la Pro League ne veut pas programmer deux matchs au même horaire, question de diffusion. Et le choc entre Bruges et Genk, qui attirera probablement le plus de téléspectateurs, dispose donc du "prime time" aux dépens de RWDM-Union.

RWDM-Union, derby méprisé ?

Sauf que bien sûr, les supporters du RWDM et de l'USG ne réclament pas le créneau de 20h45 : juste que la rencontre débute, disons, à 19h30, afin que tout le monde puisse se rendre au stade après le travail. Rappelons que depuis cette année, le dimanche, deux matchs se chevauchent, à 18h30 et 19h15 (avec des conséquences terribles sur les audiences) : rien ne s'y oppose donc ce jeudi.

Rien du tout même, puisque les clubs sont d'accord... et qu'Eleven DAZN, diffuseur de la Pro League, l'est également. Ce derby de la Zwanze, le premier depuis 50 ans en D1, doit être une fête, tout le monde en convient. Mais une personne, semble-t-il, en a décidé autrement : Nils Van Branteghem, manager du calendrier.

À ce stade, comment le justifier ? Par une sorte de position de principe ? Par une fureur administrative bête et méchante digne d'un sketch de François Damiens ? Par égo ? Un peu de tout à la fois ? Toujours est-il que ce qui devait être une fête du football bruxellois a été transformé en polémique sur fond communautariste. Bravo, messieurs (ou monsieur)...