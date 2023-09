Andreas Skov Olsen revient sur son clash brugeois : "J'étais dans une colère noire"

Andreas Skov Olsen a connu une saison désastreuse. Le Danois a été souvent blessé, mais sa relation avec Carl Hoefkens n'était pas non plus idéale, comme il l'a confirmé dans Het Laatste Nieuws.

Surtout après la Coupe du Monde au Qatar, tout a dérapé entre Skov Olsen et Hoefkens. "J'avais forcé mon corps et pris des analgésiques pour aider l'équipe et parce que Carl voulait vraiment que je joue. Et quand vous découvrez que vous n'êtes même pas dans la sélection... Je ne dirais pas que j'étais déçu, mais j'étais vraiment en colère", explique Skov Olsen.

Skov Olsen a également exprimé son mécontentement sur Instagram. "Peut-être que je n'aurais pas dû le faire, mais j'étais tellement émotionnel. Aussi parce que je savais à quel point la pression était grande sur le club et que nous devions gagner ces matchs. Ce qui n'a pas été le cas, après quoi il a été licencié. 'C'était une période étrange.' Une période difficile, à la fois pour l'équipe et pour moi. Et tu sais, si j'avais pris un mois de repos après la Coupe du Monde, je n'aurais pas été absent pendant trois mois."

Cette saison, Skov Olsen est dans une bien meilleure position. En sept matchs de championnat, il a déjà marqué cinq buts.