Le Standard, dernière équipe belge à avoir tenu tête à Liverpool

L'Union Saint-Gilloise se déplace à Liverpool ce jeudi soir en phases de poules de l'Europa League. Equipe historique et à l'armoire remplie de trophées européens, les Reds ont pourtant pu déjà tirer la langue face à nos représentants. Retour 15 ans en arrière...

Liverpool. Un nom qui suffit à faire frissonner n'importe quel fan de football. Notre excitation est grande, aux abords d'Anfield, avant le coup d'envoi dans l'antre de ce mastodonte anglais. D'aucuns penseront que les Saint-Gillois ont une chance de créer l'exploit ce jeudi soir. Pourtant, les hommes de Blessin affichent une superbe forme. Et pourraient bien s'inspirer...du Standard.

Nous sommes à l'aube de la saison 2008-2009. Le Standard évolue sous les ordres de Laszlo Boloni. Le Roumain a remplacé Michel Preud'homme, qui a ramené le titre en bord de meuse après 25 longues années d'absence.

En troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, c'est le grand Liverpool FC qui se dresse sur le chemin des Rouches. Grand ? En fait, pas tant que cela. C'est l'époque des Dossena, Agger, Arbeloa, Benayoun, Voronin...Bref, des Reds qui, malgré les Gerrard, Kuyt, Xabi Alonso et compagnie, font bien moins peur, bien qu'ils aient rallié la finale de la Ligue des Champions au terme de la saison 2006-2007.

Le Standard tient bon...

Liverpool reste néanmoins un cador européen, qui a terminé 4e de Premier League la saison précédente. Lors de l'aller à Sclessin, le Standard livre une prestation plus que solide. La bande des Defour, Fellaini, Witsel etc tient le zéro devant son public : 0-0. Mieux encore, c'est le Standard qui a les plus grosses occasions, avec Pepe Reina qui arrête un penalty de Dante. L'espoir reste permis à Anfield !

Bien que le coach des Liverpuldiens, Rafael Benitez - qui a coaché le club lors du "miracle d'Istanbul" en 2005 - ait déclaré que le retour sera "bien meilleur que l'aller", le Standard est à la hauteur de l'évènement. Mbokani et Fellaini ont la balle de but, mais Reina reste fidèle à lui-même. De l'autre côté, c'est Fernando Torres qui passe tout près de marquer.

Dirk Kuyt, briseur des rêves du Standard

Incapables de se départager, les deux équipes filent en prolongations. Alors qu'on joue la 118e minute et que le Standard est si proche d'arracher les tirs au but, Dirk Kuyt surgit au second poteau et reprend un centre de Ryan Babel. Anfield explose, le Standard est à genoux.

Le Standard vivra une fantastique saison 2008-2009

Cette défaite fera bien évidemment mal au Standard, mais les Rouches se reprendront bien vite. Très bons face à l'autre équipe de la Mersey, Everton (2-2 puis victoire 2-1), ils prendront le meilleur sur le FC Seville, la Sampdoria et le Partizan, puis perdront au 3e tour de la Coupe UEFA face à Braga.

En championnat, les hommes de Boloni seront sacrés champions pour la deuxième fois d'affilée. Ce qui reste encore à l'heure actuelle leur dernier titre de champion de Belgique. Une époque qui doit sans doute rendre nostalgiques de nombreux fans liégeois...

En espérant que l'Union fasse au moins aussi bien que le Standard face aux Reds, qui n'avaient fait qu'une bouchée de Genk en phase de poules de la Ligue des Champions 2019-2020 (1-4 ; 2-1).