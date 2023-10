📷 Les Storm Ultras envoient un message fort avant le choc face au RWDM

Charleroi ne peut pas se louper face au RWDM ce vendredi en championnat. Les supporters carolos eux en tout cas seront bien au rendez-vous.

Après la grosse claque reçue à l'Union Saint-Gilloise et le discours de Felice Mazzù, les joueurs du Sporting Charleroi vont devoir se reprendre et vite. Vendredi, les Zèbres affrontent le RWDM avec un objectif en tête : la victoire, la seconde de cette saison difficile.

Le soutien dans les tribunes lui devrait bien être présent puisque les Storm Ultras ont envoyé un message clair et aimeraient inviter tous les supporters à venir remplir le stade afin d'être comme un seul homme derrière l'équipe.

"On aimerait vraiment sentir cette mobilisation qu’on a connue pendant les années 90, même à l’occasion de quelques matchs. Et puis retrouver une ferveur dans les latérales, même ne fut-ce que pour claquer des mains ou se lever tous ensemble", peut-on lire dans un long post sur la page Facebook officielle.

Si les Storm expliquent qu'ils ne peuvent pas promettre une victoire, ils veulent en tout cas "faire rugir ce stade aussi fort que la Bombonera et que nos 90 minutes en tribunes seront - obligatoirement - à la hauteur de l’amour et de la rage que nous éprouvons…pour appuyer sur le sportif et nous sortir la tête un peu hors de l’eau".