🎥 Le magnifique hommage d'Anderlecht à sa légende Paul Van Himst

Personne ne sera passé à cÎté : Paul Van Himst a été honoré au Lotto Park avant la rencontre d'Anderlecht face à Malines. Un bel hommage à la légende mauve.

Et soudain, le stade a été plongé dans le noir. De quoi illuminer le rond central et laisser apparaître la véritable star de la soirée. Honoré pour ses 80 ans, Paul Van Himst était visiblement très ému des attentions du club et des chants de ses supporters.

Accompagné d'autres anciennes gloires de la maison que sont Philippe Albert et Gilbert Van Binst, Van Himst a regardé un petit film retraçant les meilleurs moments de sa carrière sur l'écran géant.

De quoi lancer une soirée placée sous le signe de l'histoire, avec notamment ce maillot blanc, vendu en édition limitée pour rappeler les tenues des années 60. En attendant le retour du football champagne ?