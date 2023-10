"Il a tout pour atteindre le top européen" : 13 titularisations en Pro League et déjà au-dessus du lot

Malick Fofana risque de ne pas faire de vieux os à La Gantoise. C'est du moins ce que pense son ancien entraîneur Elimane Coulibaly.

Un an après l'éclosion d'Ibrahim Salah sur le côté gauche de La Gantoise, presque personne ne parle du Belo-Marocain, parti à Rennes pour plus de six millions. La gestion dans ce dossier semble exemplaire puisque son départ a permis de ne pas entraver la progression de Malick Fofana.

Ce dernier s'est montré tout aussi rapide que Salah pour montrer son potentiel. Lancé dans le grand bain la saison passée, Fofana ne compte encore que 13 titularisations en Pro League mais a déjà mis tout le monde d'accord.

Pour Elimane Coulibaly, ancienne figure du club et entraîneur de Fofana lors de son passage chez les U21, ce n'est pas une surprise : "Dieu lui a donné du talent. Malick a trois longueurs d'avance sur ses pairs. Croyez-moi, il a tout pour atteindre le sommet européen. Tout le monde dans les équipes de jeunes savait à quel point Malick était exceptionnel" explique au Laatste Nieuws l'actuel entraîneur du KRC...Gent.