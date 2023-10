Eupen n'aura fait illusion que 3 minutes, l'Antwerp se change les idées

L'Antwerp, qui n'est pas dans la forme de sa vie, a su se relancer ce dimanche devant ses supporters contre une équipe d'Eupen qui y aura cru 3 minutes.

Se déplacer à l'Antwerp n'est jamais simple, même si ces derniers ont parfois la tête à l'Europe. D'ailleurs, en début de rencontre, on sent que le résultat du Shakhtar est encore dans les têtes puisque c'est Nuhu qui ouvre le score avec sang-froid (11', 1-0).

Mais le Great Old réagit rapidement et 3 minutes plus tard, Vermeeren est à la bonne place pour pousser dans le but vide un ballon repoussé par le gardien des Pandas (14', 1-1). A partir de cette minute, il n'y en aura plus que pour les champions en titre.

Avant la pause, Balikwisha s'offre un petit but (34', 2-1). Après la pause, une belle action anversoise se termine....par un but contre son camp de Paeshuyse (61', 3-1). Dans les dernières secondes du match, Muya y va de son petit but (90'+1, 4-1).

Grâce à cette victoire, l'Antwerp profite clairement de la défaite du Club de Bruges pour se retrouver à la quatrième place. Après un bon début, Eupen se fait désormais sauter par Charleroi. La saison risque d'être longue au Kerhweg.