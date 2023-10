Une légende d'Anderlecht torpille le coach de la Suède

Ce lundi, la Belgique accueille la Suède. Habituée des grandes compétitions internationales, la sélection scandinave vit des heures compliquées.

Ancien grand nom du côté du RSC Anderlecht, c'est le Suédois Christian Wilhelmsson qui a été interviewé par le Nieuwsblad.

L'ex-international suédois a été invité à parler de l'état actuel de la sélection nationale, assez mal en point et 3e du groupe F avec seulement 6 points en 5 matchs.

"Avant, il y avait des joueurs de haut niveau comme Henrik Larsson, Tomas Brolin, Kennet Andersson, Martin Dahlin et plus tard Zlatan Ibrahimovic... Ils ont tous joué pour des clubs dans les plus grandes compétitions européennes, mais maintenant la qualité manque", regrette l'ancien Mauve.

Wilhelmsson n'a pas non plus hésité à critiquer l'actuel sélectionneur national, Janne Andersson, en poste depuis 2016, quart de finaliste à la Coupe du monde 2018 mais non-quialifié pour le dernier mondial.

"Cela peut aussi être la faute de l'entraîneur. Je ne suis pas fan de Janne Andersson. Il a connu de meilleures périodes, mais il est temps de changer."