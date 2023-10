Mark Van Bommel "ne connaît pas" le Felice Time : le découvrira-t-il ce samedi ?

Ce samedi, Charleroi reçoit l'Antwerp. Un match plutôt intriguant entre un champion en titre pas toujours impressionnant et des Zèbres qui veulent confirmer leur retour en forme.

Mark Van Bommel se méfie du Sporting Charleroi, une équipe qui s'est refait une santé avec 2 victoires sur les 3 derniers matchs de championnat. "Tout le monde peut battre tout le monde dans cette compétition, et Charleroi est une équipe solide", estime le Néerlandais dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Contre le RWDM, Charleroi a montré tout son caractère, en remontant un retard concédé en toute fin de rencontre... et en prenant même l'avantage dans les derniers instants. C'est ce qui est connu en Belgique comme le "Felice time", et ce depuis le premier passage de Mazzù au Mambourg.

"Le Felice time ? Non, je ne connaissais pas ça", sourit Van Bommel. "On devra s'en méfier, donc. Aux Pays-Bas, il y a quelque chose de similaire : le "quart d'heure de La Haye". Mais ça ne marche plus vraiment ces derniers temps".