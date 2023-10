Brian Riemer revient sur l'effondrement complet d'Anderlecht : "Aucun rapport avec l'ambiance"

Brian Riemer n'en croyait pas ses yeux. En neuf minutes, Anderlecht a complètement renoncé à son avance de 0-2, pour ne jamais revenir. L'entraîneur n'était pas vraiment doux avec ses joueurs.

Brian Riemer a perdu avec Anderlecht pour la première fois depuis la première journée à l'Union. Mais cette défaite a fait encore plus mal, car son équipe a logiquement mené au score et ne devait pas céder cette double avance. "La psychologie est une chose folle", a ensuite déclaré Riemer, en conférence de presse.

"Nous marquons le 0-3 et ensuite c'est refusé. Si ce but est validé, c'est complètement fini. Mais tout d'un coup, la dynamique du match a changé. Attention, ce n'est certainement pas une raison pour perdre, mais ils ont retrouvé la foi. On voit à quoi tient un match de football. Cependant, nous devons avant tout nous regarder nous-mêmes. Cela ne devrait jamais arriver ! "

Mais comment peut-on soudainement encaisser trois buts en 9 minutes ? "Si vous marquez des buts aussi rapidement, cela a un impact sur l'état d'esprit des joueurs. C'est une grande déception. Il faut en tirer des leçons, car revenir en arrière n'est plus possible."

"Je les avais déjà prévenus qu'ils devaient rester concentrés quand tout va si bien. C'est dangereux. Dans cette situation, nous devons faire en sorte qu'une telle perte de concentration ne soit pas possible. Nous perdons le match en neuf minutes. Et cela a un impact négatif sur l'ambiance, de notre point de vue. Mais cela n'a aucun rapport, car nous avons des joueurs qui ont déjà joué des matchs plus importants. J'ai déjà vécu cela" a conclu Brian Riemer.