Bart Verhaeghe met la pression sur Bruges et annonce des transferts

Le FC Bruges a du mal à lancer sa saison. Après de gros investissements l'été dernier, le club n'y arrive toujours pas. Lors d'une réunion de la Fondation du FC Bruges, Bart Verhaeghe a annoncé des renforts.

Le FC Bruges n'est pas vraiment un club qui transfère beaucoup lors du mercato hivernal, mais la situation l'oblige à intervenir quand même. Verhaeghe a annoncé qu'ils interviendront si le noyau actuel n'augmente pas son niveau, révèle Het Nieuwsblad.

On peut imaginer qu'il s'agira surtout d'un défenseur supplémentaire. Dans ce secteur, rien n'a été ajouté car on a jugé qu'il y avait suffisamment de qualité. Mais le Club encaisse beaucoup de buts et un renfort de qualité est nécessaire.

En attaque, ce n'est pas la fête non plus avec un Igor Thiago qui peine à se faire un trou et à enchaîner les buts. Le Brésilien a parfois du mal à récupérer le ballon et a déjà gâché plusieurs grosses occasions. L'arrivée d'un nouvel attaquant au cours de l'hiver ne semble toutefois pas être envisagée, puisque les Bleus ont tout de même déboursé environ sept millions pour Thiago. Ils espèrent également que Jutgla retrouvera son meilleur niveau.