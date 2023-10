Le nouveau jeune à surveiller chez les U23 d'Anderlecht : "Lukaku est mon exemple"

Le RSCA Futures s'est enfin relancé après une série compliquée, et a remporté deux victoires d'affilée en Challenger Pro League avant d'affronter Liège ce dimanche. Ils compteront sur leur attaquant en forme.

Cet attaquant, c'est Robbie Ure (19 ans), buteur écossais arrivé en toute fin d'été (le 6 septembre) en provenance des Glasgow Rangers. Il avait manqué l'intégralité de la préparation, et n'a donc fait ses grands débuts que fin septembre-début octobre. Mais depuis, Ure a marqué lors des deux victoires des Futures.

L'entraîneur du RSCA Futures, Marink Reedijk, ne tarit pas d'éloges concernant l'apport de son attaquant, dont les buts ne sont qu'une partie du jeu. Ure fait aussi jouer l'équipe. "Je sais bien garder le ballon et je suis capable de jouer à d'autres postes", estime Robbie Ure au moment de décrire ses qualités. Même s'il est vrai qu'à Glasgow, il était un pur 9, auteur de 17 buts en 33 matchs avec la réserve.

"Je veux jouer devant un Lotto Park complet"

"Je crois en effet que j'ai un certain flair pour le but. J'aime plonger derrière la défense, j'ai une bonne vitesse et un bon jeu de tête", énumère Ure, qui connaît bien l'histoire du club où il débarque. "J'avais des offres en Grande-Bretagne. Mais je veux jouer pour les plus grands clubs et Anderlecht fait partie de cette catégorie. Ils m'ont dit qu'ils croyaient en moi", se réjouit-il.

S'il ne fait que commencer en Challenger Pro League, Robbie Ure a des ambitions. "Je rêve de jouer devant un Lotto Park complet. Je sais quels sont les joueurs qui sont passés par ici : Romelu Lukaku est un exemple pour moi. J'espère percer depuis Neerpede", assure l'Écossais. "Et m'inscrire dans la lignée des attaquants légendaires passés par Anderlecht. Je n'ai pas encore vu Romelu ici, non, mais j'espère que ça arrivera".

Neerpede n'est en tout cas pas réputé pour former pléthore de n°9, et Robbie Ure a donc une carte à jouer. Pour ça, il faudra continuer à briller en U23. "Nous allons continuer à progresser, c'est un processus. Mes équipiers me font confiance. Vous n'avez pas encore vu le meilleur de moi-même", conclut le jeune buteur avec sérénité.