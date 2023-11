"C'était gênant !" : humiliation et relance obligatoire pour ce club de Pro League

La magie de la Coupe a fait son effet...et ses victimes. Face à l'équipe d'Ostende, qui évolue en Challenger Pro League, Eupen a subi une élimination qui fait mal (0-2).

En réaction à cette défaite surprise, c'est le capitaine - en l'absence de Boris Lambert - Victor Palsson d'Eupen, qui s'est expliqué à la presse. Il a des mots très durs envers la prestation de son équipe.

"Très honnêtement, ce match et ce résultat, c'est gênant !", a-t-il déclaré à L'Avenir. "On a joué ce match en se croyant plus beaux que ce que nous sommes réellement. En pensant qu'on allait dominer notre adversaire."

"Pourtant, il faut se donner à 100%. Sinon, ça ne suffit pas. On a raté trop de choses. Si on regarde le match avec du recul, on n'aurait pas mérité de l'emporter".

Réaction attendue et nécessaire donc ce vendredi soir pour Eupen, qui se déplace au Stayen pour y affronter Saint-Trond. En championnat, les Pandas restent sur une victoire sur leurs 5 derniers matchs.