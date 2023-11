Thorgan Hazard, taille patron... et taille Diable Rouge ?

Thorgan Hazard n'a ni marqué, ni délivré d'assist, mais pour beaucoup il était l'homme du match dimanche à Bruges. Suffisant pour se (re)faire une place chez les Diables Rouges ?

Si le mercato du Sporting d'Anderlecht avait son lot de points d'interrogation, peu doutaient d'une chose : Thorgan Hazard, passé un temps d'adaptation logique, allait être une valeur ajoutée pour le club et pour notre championnat, plus tôt que tard. Soulier d'Or 2013 (peut-être l'un des derniers ayant fait l'unanimité), Diable Rouge à 47 reprises, dans la force de l'âge : la réussite du cadet d'Eden paraissait écrite.

Ca n'a pas manqué : depuis quelques semaines (un mois environ), Thorgan Hazard est systématiquement l'un des meilleurs hommes sur la pelouse. Contre le Cercle de Bruges, sans même marquer ou délivrer d'assist, il a étalé sa classe : dans un championnat un peu trop petit pour lui, Hazard s'éclate, sort des gestes respirant la confiance retrouvée (cet enchaînement sombrero-volée sur le poteau...). Au Borussia Dortmund, il était juste un cran trop juste ; à Anderlecht, il est peut-être un cran trop fort, mais pour se relancer, mieux valait être un gros poisson dans une petite mare.

Les Diables Rouges ? Ce sera difficile

Bien sûr, il manque toujours ce petit but. "Si on gagne 0-3, ce n'est pas grave que je ne marque pas. Mais ça me ferait quand même du bien. Tout le monde marque, sauf moi", rigolait Thorgan Hazard après la victoire. Un peu jaune, tout de même : on sent que ça travaille, lui qui avait marqué dès son premier match au PSV Eindhoven.

Les Diables Rouges ? "Il n'y pense pas encore", assure-t-il, mais on ne sera pas dupe : Hazard y pense. Probablement pas nuit et jour, mais un peu. Il sait certainement que ce sera difficile, car le secteur offensif de Domenico Tedesco est particulièrement chargé. Doku, Bakayoko, Carrasco, Lukebakio, Trossard, De Ketelaere : voilà tous les concurrents à peu près assurés d'une place dans le groupe ce vendredi.

La polyvalence de Thorgan lui permet d'espérer, ainsi que son style de jeu : un bosseur capable de multiplier les courses, et qui connaît bien le football "à l'allemande" de herr Tedesco. Son expérience, aussi, alors que Jan Vertonghen pourrait déclarer forfait (on croise les doigts à Anderlecht) et que le duo KDB/Courtois est toujours absent, serait appréciable dans un groupe qui en manque toujours un peu.

© photonews

Mais la chance de Thorgan Hazard, c'est que l'un des deux matchs à venir sera un amical, et que les Diables Rouges sont qualifiés ; le seul objectif, c'est de battre l'Azerbaïdjan pour s'assurer le statut de tête de série, mais on imagine que Tedesco sera un peu plus souple dans ses critères. Depuis son arrivée, le Germano-Italien a cité au moins un nouveau nom à chaque annonce de sélection. Hazard fait partie des options très crédibles cette fois. Réponse vendredi...