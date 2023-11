Le père d'Al-Dakhil revient sur son choix en faveur des Diables Rouges

Ameen Al-Dakhil a opté pour les Diables Rouges, lui qui est né à Bagdad et était très sollicité par l'Irak. Un choix difficile.

En mai dernier, de nombreuses rumeurs bruissaient concernant un choix d'Ameen Al-Dakhil en faveur de la sélection irakienne plutôt que belge. Le défenseur de Burnley était courtisé par l'Irak, où il est né, et la fédération irakienne ne tarissait pas d'efforts pour le convaincre. La famille du joueur s'était entretenue avec des représentants officiels de la fédération.

En vain, finalement : Al-Dakhil a bien opté pour la Belgique. Son père, Nawfal, est revenu sur cette période stressante. "Il faut bien comprendre une chose : nous ne nous sentons pas à 50% irakiens et 50% belges. Nous nous sentons 100% irakiens et belges", affirme-t-il dans le Nieuwsblad. "Ce n'est pas parce que Ameen a choisi la Belgique qu'il n'aime pas l'Irak. Mais en tant que footballeur, tu fais ce qui est le mieux pour ta carrière. Il peut apprendre énormément aux côtés de grands joueurs comme Courtois, De Bruyne, Lukaku".

Le choix de la famille Al-Dakhil passe cependant mal en Irak, et pour cause : la fédération était très insistante. "Il y avait une période durant laquelle je recevais des messages et des coups de téléphone tous les jours. Les Irakiens sont des gens très émotionnels, très chaleureux. C'est logique qu'ils veuillent un joueur comme Ameen dans leur équipe. J'ai toujours été très clair à ce sujet, mais ils refusaient d'y croire et espéraient toujours", conflit Nafwal Al-Dakhil.