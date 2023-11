Anderlecht sur la piste d'un très grand talent d'Arsenal ?

Et si la prochaine coqueluche du public du Lotto Park provenait du centre de formation d'Arsenal ? C'est en tout cas ce que laisserait supposer l'information révélée par Jeorge Bird, journaliste anglais spécialisé dans la jeunesse d'Arsenal.

Anderlecht suivrait de très près (et depuis longtemps) le jeune Chido Obi-Martin, âgé de 15 ans. Evoluant au poste d'attaquant, il a notamment déjà fait ses débuts avec l'équipe U21 des Gunners. Avec les U18, il compte 3 buts marqués en 4 matchs. Il a également fait parler de lui en marquant pas moins de 10 (!) buts lors d'une victoire 14-3 face avec les U16 face à Liverpool.

A noter que le dossier risque d'être très compliqué pour Anderlecht. Le joueur semble destiné à évoluer chez les jeunes Gunners. Ensuite, le Borussia Dortmund serait lui aussi intéressé.

