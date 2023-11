Anderlecht publie une surprenante vidéo après la victoire dans le derby

Anderlecht s'est offert une victoire de prestige ce dimanche soir face au RWDM (2-1). Les Mauves ont publié une vidéo originale par après, qui a ensuite été retirée.

Quelques heures avant le début du derby de ce dimanche, le RSC Anderlecht avait lancé la rencontre en publiant une vidéo du Manneken Pis arborant les couleurs mauves et blancs et faisant un petit pont à un fan du RWDM.

Après la victoire (2-1), l'équipe communication a publié une seconde vidéo, un peu plus surprenante. On peut en effet y voir le Manneken Pis portant une écharpe d'Anderlecht se trouvant dans la station de métro Saint-Guidon. Il rentre dans le métro pour y jongler avec son ballon. En sortant, son écharpe se prend dans les portes du métro et le Manneken Pis se fait emporter.

“C’est dans l’esprit de la vidéo qu’on a faite avant le match. C’est juste pour dire qu’il était trop confiant après la victoire et qu’il y a eu un petit incident. C’est de l’autodérision", a déclaré Mathias Declercq, le responsable communication du RSCA, au micro de RTL Sports. Depuis, la vidéo a été retirée des réseaux sociaux. Une décision également un surprenante.