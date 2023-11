Décision surprise pour cette révélation de Pro League ?

Arrivé la saison dernière - en septembre 2022 - au Cercle de Bruges suite au départ de Dominik Thalhammer, Miron Muslic s'est depuis forgé une belle réputation en Belgique. Réussissant à se qualifier pour les Europe Play-offs la saison dernière, son Cercle est actuellement 4e de Pro League.

Des résultats qui auraient vu des clubs du top européen s'intéresser à son profil. Des équipes de Serie A et de Bundesliga le suivraient de très près.

Néanmoins, le choix de Muslic serait celui de rester au Cercle de Bruges. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano explique en effet que l'Autrichien aurait donné son accord pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2025.

